Una mujer que ascendió de niña trabajadora doméstica a Profesora Titular

Por: Carie Smith Batson.

Las Tunas.- Todo el aquel que la conoce, ¡aprende algo con ella! Aleida Best Rivero trasciende como educadora y pedagoga cubana. Posee una trayectoria muy inspiradora, marcada por su compromiso con la Revolución, la educación, la cultura y la formación de valores en Las Tunas y en Cuba.

Nació en un contexto social difícil, hija de inmigrante barbadense y madre cubana. Vivió la pobreza extrema durante su infancia, lo que la llevó a trabajar como empleada doméstica desde sus tempranos ocho años. Su actividad en la Campaña de Alfabetización marcó su vocación por la enseñanza.

Se formó inicialmente como maestra primaria, luego alcanzó el título de profesora de Historia, consagrándose con ello a la Educación Superior. A lo largo de su vida profesional continuó estudiando y superándose constantemente, hasta alcanzar los títulos de Doctora en Ciencias Pedagógicas y Profesora Titular.

Aleida, hoy se desempeña en la Universidad de Las Tunas, en el Departamento de Arte. Su trabajo combina la docencia con una profunda vocación por el arte, la ciencia y la cultura.

Ha trabajado la mayor parte de su vida en la formación de profesionales de la educación, ella es un testimonio vivo de resiliencia y compromiso, de ahí su valioso legado para las nuevas generaciones, con énfasis en la historia, la cultura caribeña y la formación integral del ser humano.

Sus aportes al barrio son reconocidos por su innata capacidad de inspirar a la comunidad como un símbolo de superación y ejemplo de educadora transformadora de vidas. Ella es esa figura emblemática, cuyo recorrido vital y profesional refleja la historia local, la fuerza de la Revolución en la promoción de la igualdad, la equidad y la importancia del arte y la cultura en la formación de ciudadanos comprometidos.

