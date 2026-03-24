24 de marzo de 2026

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Roberto y su empeño de crecer

24 de Mar de 2026
, por Raudel Rodrí­guez Aguilar
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Colombia, Las Tunas – Hace unos 23 años Roberto Peña, uno de los más consagrados, que se dedica a la producción tabacalera en el sureño municipio de Colombia.

«La actual cosecha se efectúa hasta el momento excelente aunque comenzamos fuera de fecha, principalmente por la incidencia del huracán Melissa, pero vamos trabajando bien, mi plan era seis hectáreas y ya tengo unas siete».

En este macizo tabacalero, en los límites de la zona de Santa Lucía en la cabecera municipal, se encuentra la Cooperativa de Producción Agropecuaria «Lázaro Peña» única que se dedica a este cultivo en el territorio, y a la que se encuentra asociado Roberto.

Bien sabe él, de la importancia para la economía nacional, y de los beneficios que logra para su familia junto al colectivo de trabajadores.

«Me gusta la siembra de tabaco, es un cultivo fácil de trabajar y que trae varios beneficios para el país, por eso sé de la importancia que tiene, con los resultados que se obtienen se benefician mis trabajadores a los cuales yo los atiendo, e igual mi familia y yo».

Roberto Peña productor tabacalero con basta experiencia en este cultivo, sabe que sus cosechas tienen varios destinos dentro del país, por lo pretende incrementar las hectáreas que dedicada a este cultivo en la próxima temporada.

/lrc/

Temas: Colombia - producción de tabaco - Roberto Peña

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