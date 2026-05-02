Carlos Tamayo: mi vida fuera otra sin la Uneac

Las Tunas.- El escritor e investigador de Las Tunas Carlos Tamayo Rodríguez dedicó más de 32 años de su vida al trabajo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en la provincia de Las Tunas, como vicepresidente primero y luego como presidente, lo que según sus palabras le permitió entender mejor los procesos culturales y su importancia en el país.

Y en el actual 202 6, cuando la Uneac cumple 65 años de creada, Carlos habla de lo que ha significado esa organización en su vida.

«La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, para mí, no fue solamente un centro de trabajo. De manera que es una historia de vida.

«Ahí conocí muchas personas importantes de la cultura cubana, con quienes estuve compartiendo en la presidencia nacional, en los congresos, y durante la vida cotidiana interactuando con escritores, con artistas. No puedo hablar de mi vida si no menciono a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Sería la vida de otra persona».

Ya jubilado Carlos Tamayo Rodríguez sigue defendiendo la cultura y trabajando para ella, desde la promoción, la investigación y su obra literaria, hoy clasifica como uno de los intelectuales más importantes de la provincia y del país, y la actual Presidencia de la Uneac en esta provincia lo nombró como el Decano de esa organización aquí.

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