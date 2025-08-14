Debuta hoy equipo femenino de fútbol de Las Tunas ante Santiago de Cuba en el inicio de la liga cubana

Las Tunas.- El equipo femenino de Las Tunas, correspondiente a la primera categoría, estará debutando hoy a partir de las cuatro de la tarde ante su similar de Santiago de Cuba en el Inicio de La Liga cubana de Fútbol.

Difícil duelo para el equipo que dirige José Ángel Ortega a sabiendas que las santiagueras constituyen uno de los mejores elencos del país y a eso se une que estarán jugando ante su afición en el terreno sintético del estadio» Antonio Maceo» en la propia Ciudad Héroe.

Esta será la primera ocasión que Las Tunas presente un conjunto con jugadoras formadas integramente en nuestra provincia amén de que en las dos anteriores ocasiones que defendieron los colores de este territorio compartieron equipo con jugadoras de otras provincias.

Así las cosas el equipo del Balcón del oriente cubano volverá a depender de futbolistas jóvenes egresadas de las filas juveniles como son los casos de Dara Valdevila, Melisa Rodrìguez, Chanel Aguileray Dailis Peña junto a otras que aún pertenecen a esa categoría como son los casos de Yailen Diaz y Aimara Núñez.

Las Tunas aparece incluida en el Grupo B donde también militan los onces de Granma, Holguin, Camagüey y Guantánamo, precisamente esta primera jornada se completa con los encuentros entre camagueyanas y guantanameras y las granmenses que haràn de locales ante las holguineras.

/lrc/