5 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Yosmel Garcés, el nuevo líder del montículo tunero

5 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   22

Las Tunas.- El santiaguero Yosmel Garcés se ha convertido en la gran revelación del pitcheo de los Leñadores de Las Tunas durante la actual Serie Nacional.

Con ocho victorias sin derrotas, el lanzador derecho ha asumido el liderazgo del staff de abridores y se consolida como una de las piezas más confiables del conjunto oriental.

Los números respaldan su desempeño: efectividad de 3.38, un WHIP de 1.32, 29 ponches y apenas 11 boletos. En 61.1 entradas de labor, los rivales le conectan para un promedio ofensivo de .290, estadísticas que reflejan la solidez con la que ha transitado la temporada.

Garcés vive su mejor campaña beisbolera y lo demuestra cada salida al terreno. Su integración al cuerpo de abridores ha sido clave para mantener a los Leñadores en la pelea, aportando estabilidad y confianza en los momentos más exigentes.

Cuando la Serie Nacional entra en su tramo decisivo, el santiaguero está listo para asumir un papel aún más importante. Su rendimiento no solo ilusiona a la afición tunera, sino que lo coloca como uno de los lanzadores más destacados del campeonato.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Leñadores de Las Tunas - Yosmel Garcés

Últimas noticias

Cruz Roja en Las Tunas, la experiencia de sus voluntarios

Un gran amigo mío, Pedro Méndez, me embullo a pasar un curso y me enamoré de la Cruz Roja, así en el año 2006 ingreso a la organización en Las Tunas, que ni sabía que existía», comenta Rubier Antonio Bofill Núñez, miembro del Grupo de Salvamento y Rescate de la Cruz Roja mientras recuerda sus inicios cuando por esa época estaba vinculado a las labores de la Informática.

Leñadores caen ante los Gallos, pero se mantienen líderes

El estadio Julio A. Mella fue escenario de un pulso dramático que se definió en la décima entrada. Los Gallos de Sancti Spíritus vencieron 6×5 a los Leñadores de Las Tunas, frenando la racha de seis victorias consecutivas de los verdirrojos.

Más leido

Otras Noticias

Leñadores caen ante los Gallos, pero se mantienen líderes

Leñadores caen ante los Gallos, pero se mantienen líderes

El estadio Julio A. Mella fue escenario de un pulso dramático que se definió en la décima entrada. Los Gallos de Sancti Spíritus vencieron 6×5 a los Leñadores de Las Tunas, frenando la racha de seis victorias consecutivas de los verdirrojos.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *