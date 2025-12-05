Yosmel Garcés, el nuevo líder del montículo tunero

Las Tunas.- El santiaguero Yosmel Garcés se ha convertido en la gran revelación del pitcheo de los Leñadores de Las Tunas durante la actual Serie Nacional.

Con ocho victorias sin derrotas, el lanzador derecho ha asumido el liderazgo del staff de abridores y se consolida como una de las piezas más confiables del conjunto oriental.

Los números respaldan su desempeño: efectividad de 3.38, un WHIP de 1.32, 29 ponches y apenas 11 boletos. En 61.1 entradas de labor, los rivales le conectan para un promedio ofensivo de .290, estadísticas que reflejan la solidez con la que ha transitado la temporada.

Garcés vive su mejor campaña beisbolera y lo demuestra cada salida al terreno. Su integración al cuerpo de abridores ha sido clave para mantener a los Leñadores en la pelea, aportando estabilidad y confianza en los momentos más exigentes.

Cuando la Serie Nacional entra en su tramo decisivo, el santiaguero está listo para asumir un papel aún más importante. Su rendimiento no solo ilusiona a la afición tunera, sino que lo coloca como uno de los lanzadores más destacados del campeonato.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube