24 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Gala homenaje al deporte cubano en 2025: Las Tunas presente

24 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   37

Las Tunas.- El Coliseo de la Ciudad Deportiva se vistió de gala para acoger la tradicional premiación a lo más sobresaliente del deporte en Cuba durante el año que concluye.

Entre los protagonistas de la noche destacaron los tuneros Yander Herrera Machín, Ever Castro Martínez y Aaron Marrero Escocia, quienes recibieron el homenaje por sus resultados relevantes en el 2025.

Gala homenaje al deporte cubano en 2025: Las Tunas presente

Además fue invitada la entrenadora de Marrero, la tunera Dayneris Suárez, lo cual le añadió un matiz especial al acto, subrayando el papel decisivo de los preparadores en el éxito de sus pupilos.

Ever Castro Martínez configuró por tercer año consecutivo entre los mejores de su categoría, consolidando su lugar en la élite deportiva del país.

Yander fue premiado por segundo año consecutivo entre los deportistas juveniles más brillantes de Cuba.  En tanto, Aaron fue condecorado por su actuación en los Juegos Parapanamericanos de Chile 2025

La Gala homenaje reafirmó el espíritu de unidad y entrega que caracteriza al deporte cubano, proyectando hacia el futuro la certeza de que nuevas páginas de gloria seguirán escribiéndose en cada disciplina.

La ceremonia, marcada por el reconocimiento a la obra de la temporada, la felicidad por el deber cumplido y el compromiso de seguir aportando alegrías, reunió a atletas, entrenadores y personalidades vinculadas al movimiento deportivo nacional.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: gala de los mejores atletas del año - Las Tunas

Últimas noticias

Celebran en Las Tunas aniversario 67 del triunfo de la Revolución

La tarea hoy es combinar rigor económico con justicia social y esa combinación solo la puede garantizar una revolución socialista como la nuestra», así destacó el Primer Secretario del Partido en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez en la clausura del acto provincial por el aniversario 67 aniversario del triunfo de la revolución.

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

Más de una docena de investigaciones distinguieron la décima Jornada Provincial de Imagenología, que sesionó en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, con el protagonismo del diálogo académico de residentes de la especialidad en la provincia de Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Los Leñadores de Las Tunas continúan su paso firme en la temporada y este martes alcanzaron su victoria número 47, un resultado que los coloca a un solo paso de asegurar el boleto directo hacia la venidera Liga Élite del béisbol cubano.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *