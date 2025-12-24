Gala homenaje al deporte cubano en 2025: Las Tunas presente

Las Tunas.- El Coliseo de la Ciudad Deportiva se vistió de gala para acoger la tradicional premiación a lo más sobresaliente del deporte en Cuba durante el año que concluye.

Entre los protagonistas de la noche destacaron los tuneros Yander Herrera Machín, Ever Castro Martínez y Aaron Marrero Escocia, quienes recibieron el homenaje por sus resultados relevantes en el 2025.

Además fue invitada la entrenadora de Marrero, la tunera Dayneris Suárez, lo cual le añadió un matiz especial al acto, subrayando el papel decisivo de los preparadores en el éxito de sus pupilos.

Ever Castro Martínez configuró por tercer año consecutivo entre los mejores de su categoría, consolidando su lugar en la élite deportiva del país.

Yander fue premiado por segundo año consecutivo entre los deportistas juveniles más brillantes de Cuba. En tanto, Aaron fue condecorado por su actuación en los Juegos Parapanamericanos de Chile 2025

La Gala homenaje reafirmó el espíritu de unidad y entrega que caracteriza al deporte cubano, proyectando hacia el futuro la certeza de que nuevas páginas de gloria seguirán escribiéndose en cada disciplina.

La ceremonia, marcada por el reconocimiento a la obra de la temporada, la felicidad por el deber cumplido y el compromiso de seguir aportando alegrías, reunió a atletas, entrenadores y personalidades vinculadas al movimiento deportivo nacional.

