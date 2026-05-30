Primera feria de fuentes renovables de energía en Las Tunas, una alianza con el futuro

Las Tunas.- Los primeros pasos hacia la concreción de tres asociaciones económicas entre el sector estatal y privado, junto con la inauguración del Centro Regional de Capacitación para el Desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía, se destacaron como las principales novedades de la primera feria dedicada a este ámbito en la provincia.

Convocado por el Gobierno Provincial y con sede en el Campus Lenin de la Universidad de Las Tunas, el evento se convirtió en un espacio idóneo para mostrar los avances locales en el cambio de la matriz energética, considerado pilar fundamental de la estrategia económico-social del país.

Entre las iniciativas más relevantes destacaron la firma de cartas de intención y contratos para futuras asociaciones económicas, el impulso a encadenamientos productivos y alianzas estratégicas, así como paneles científicos que actualizaron sobre el marco jurídico y el uso de estas tecnologías. También se promovió la comercialización de equipamientos vinculados a las energías limpias.

Productores de los municipios Jesús Menéndez y Colombia compartieron sus experiencias en la aplicación de fuentes renovables para el riego agrícola, con resultados que se traducen en mayores rendimientos y eficiencia en la producción de alimentos.

A partir de esta feria, empresas estatales como la de Telecomunicaciones (Etecsa), Transporte (Cardinal) y la División de Equipos y Piezas (Divep), podrán incrementar el uso de energías renovables, no solo para su propio consumo, sino también en la prestación de servicios a terceros. Esto será posible gracias a la alianza con formas de gestión no estatal líderes en el territorio, como Tecsoluciones, ContrlSi y Vitallcons.

Durante la celebración del evento, la filial tunera de la Empresa de Soluciones Integrales (Copextel) realizó un valioso donativo al Centro Oftalmológico del Hospital Provincial Ernesto Guevara de la Serna, consistente en un monitor para la consulta de campo visual y un disco duro para medios diagnóstico del glaucoma.

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, quien estuvo acompañado acompañado por la Gobernadora Yelenys Tornet Menéndez y otros dirigentes provinciales y municipales dijo al respecto: “el llamado ahora es a generalizar y socializar estas experiencias para que la población y los actores económicos conozcan las ventajas de una tecnología crucial en medio del complejo escenario energético actual”.

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