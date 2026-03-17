17 de marzo de 2026

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Deporte

Presencia tunera en el Memorial Jesús Molina

17 de Mar de 2026
, por Gretel Yanet Tamayo Velázquez
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Las Tunas.- Cuatro atletas tuneros participaron en el Memorial Jesús Molina 2026, evento celebrado  en el Estadio Panamericano de La Habana.

En los 100 metros planos, el olímpico Reynaldo Espinosa Colas se impuso con marca de 10.43 segundos. Lo acompañaron en el podio Giorvis Domínguez (segundo) y Yonathan Moreno (tercero).

Además integró el relevo masculino del 4×100 compuesto por Maikel Vidal, Anier López y Giorvis Domínguez, donde se adjudicaron el triunfo con marca de 39.99 segundos.

En el relevo mixto el equipo compuesto por Giorvis Domínguez, Yocelyn Echazabal,  Yunisleydi Garcia y el propio Reynaldo, impuso un nuevo récord nacional con tiempo de 41.39 segundos.

En el medio fondo, José A. Tamerón ganó los 10,000 metros con 30:49 minutos.

En los 3000 metros con obstáculos, Marian López terminó tercera al detener los relojes en 10:13.32 minutos, en una carrera donde Anisleydis Ochoa estableció un nuevo récord nacional de 9:61.43.

Por su parte, Yunier Martínez dominó los 400 metros planos (51.43 segundos) y finalizó cuarto en los 200 metros (23.01).

El Memorial Jesús Molina 2026 permitió ver el ascenso de nuevas figuras del atletismo cubano, así como la consolidación de marcas que apuntan al futuro de la disciplina en la país.

/lrc/

Temas: atletas tuneros - Memorial "Jesís Molina"

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