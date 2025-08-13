Al cumpleaños de Fidel dedican inauguración de obras en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- Al cumpleaños 99 de Fidel dedicaron obras que abrieron, gracias al esfuerzo de colectivos en Puerto Padre, para beneficio de familias y productores agrícolas del territorio.

En jornada presidida por Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido en la provincia y Yelenys Tornet Menéndez Gobernadora, entregaron dos viviendas y comenzó a funcionar una tienda de Gelma.

En la comunidad del Mampuesto, en las afueras de la ciudad villazulina, la fecha cala hondo en el joven ingeniero Yerlen Concepción García tras recibir las llaves de su confortable vivienda, ejecutada por constructores de la Empresa Eléctrica Las Tunas, a la cual pertenece.

Al recorrer la casa, valorada en más de 160 mil pesos, Lorenzo Rodríguez, invitó al propietario y su familia disfrutar del Hogar, a la vez que ponderó la calidad de la edificación.

A unos 18 kilómetros de la cabecera municipal, en el poblado de Vázquez la pequeña de 4 años Asly García Diéguez corretea de un sitio a otro, disfruta de su nueva casa.

Las máximas autoridades provinciales intercambiaron con Misleidis Diéguez Castro y Yosvani García Ávila, beneficiados del programa de asentamiento de fuerza de trabajo de Azcuba y en ambiente familiar conocieron del proceso constructivo que transformó la facilidad temporal en una casa de tipología cuatro, según manuales de la Vivienda.

También en Vázquez, este 13 de agosto, inauguraron una tienda para la venta de suministros agrícolas que favorecerá a los productores locales.

Además de propiciar empleo, la unidad acerca insumos a quienes labran la tierra.

La emoción de los dueños de nuevas casas y el funcionamiento de la tienda de Gelma que favorece a productores, devienen en sincero homenaje al natalicio de Fidel.

/lrc/