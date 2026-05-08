Los Leñadores toman la cima

Los Leñadores de Las Tunas se adueñaron hoy de la primera posición de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano tras vencer 6-2 a los Leones de Industriales en el estadio Julio Antonio Mella.

La tropa verdirroja aprovechó además el tropiezo consecutivo de los Cocodrilos de Matanzas, lo que les permitió igualar en la cima con cuatro victorias y dos derrotas.

El abridor capitalino, Rafael Orlando Perdomo, tuvo una salida complicada: dos boletos en el primer inning se transformaron en carreras gracias a los batazos de Yordanis Alarcón y Yassel Izaguirre. La presión continuó en el segundo capítulo, cuando Liuber Gallo impulsó otra anotación con sencillo, y en el tercero Izaguirre castigó con un jonrón de dos carreras que obligó a sacar al joven derecho del montículo.

La ofensiva local no se detuvo. En el sexto episodio, frente al zurdo Jordan Williams, los Leñadores sumaron la sexta y última carrera de la jornada. Los relevos de Rodolfo Díaz y Yankiel Mauris lograron contener a los capitalinos y preservar la ventaja.

En el cuarto episodio llegó la primera anotación de Industriales por el tercer cuadrangular del torneo de Yaser Julio González, líder en ese departamento.

El triunfo quedó en manos de Yosmel Garcés, quien trabajó 5.2 entradas con cinco imparables permitidos, un ponche y una sola carrera en contra.

Este sábado, Leñadores e Industriales se volverán a enfrentar y dependerán de los lanzadores Annier Pérez y Carlos Cuesta, respectivamente.

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