Las Tunas mantiene la cima pese al revés en Cienfuegos

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas vieron cortada este domingo su racha de seis victorias consecutivas, al caer por 13×7 ante los Elefantes de Cienfuegos en el Estadio 5 de Septiembre.

A pesar del revés en este quinto juego del duelo particular, el conjunto dirigido por Abeicy Pantoja mantiene su firme liderato en la cima de la tabla de posiciones de la serie a un juego y medio de Matanzas.

El partido, sin embargo, empezó con buenos augurios para los verdirrojos. Las Tunas se puso al frente rápidamente, marcando un par de carreras en las dos primeras entradas frente al abridor Luis Serpa. Cienfuegos descontó en el tercer episodio, pero los tuneros respondieron para poner el 3×1.

El giro del encuentro llegó en la quinta entrada. El el zurdo Eliander Bravo, quien trabajó 4.1 entradas, se desplomó en este episodio, permitiendo un racimo de cuatro anotaciones a los paquidermos. Su control fue el principal fantasma, otorgando ocho boletos en total, lo que limitó severamente su labor y obligó la temprana salida de los bullpen.

Frente a un marcador de 8-3, los Leñadores mostraron su carácter y se pegaron a la pizarra. En el quinto inning, respondieron con cuatro carreras, empujadas por un grand slam de Yudier Rondón, que conectó su segundo jonrón de la tarde e impulsó cinco carreras.

No obstante, el relevo tunero no pudo contener el ataque final de los elefantes. En el octavo añadieron una, y en el noveno inning explotaron al relevista Annier Pérez, quien aceptó cuatro carreras más para sentenciar el marcador definitivo. Pérez, quien trabajó 3.2 entradas en total, terminó con cinco carreras permitidas y seis hits.

Con este resultado, Cienfuegos evitó la barrida en su estadio y sigue mirando de cerca la clasificacióna la postemporada. Los Leñadores, por su parte, cierran una exitosa semana en la Perla del Sur con balance de 4-1. Los actuales campeones enfrentarán desde este martes 16 a los Indios de Guantánamo en el estadio Nguyen Van Troi.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube