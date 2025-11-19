Portada » Noticias » Las Tunas » Correos de Las Tunas impulsa el comercio electrónico con nueva tienda virtual

Las Tunas.- La Empresa de Correos de Cuba, en la provincia de Las Tunas, da un paso decisivo hacia la modernización de sus servicios con el lanzamiento de su tienda virtual, una plataforma que busca facilitar la vida de toda la población.

Puesta en marcha el pasado 8 de marzo, esta tienda online ofrece hoy 64 productos de diversa índole, desde artículos de aseo y materiales escolares hasta pinturas y memorias USB, todos con entrega a domicilio en un plazo récord de 24 a 48 horas en la ciudad capital.

Magda Pérez Laguna, especialista principal de Comunicación Institucional de la empresa, explica el funcionamiento, las ventajas y las proyecciones de este servicio que pretende convertirse en una alternativa de compra segura, cómoda y con descuentos para los habitantes de la provincia.

La tienda virtual de Correos en Las Tunas se consolida así como un canal innovador que responde a las necesidades actuales de la población.

Más allá de ser una simple plataforma de comercio electrónico, representa un esfuerzo institucional por acercar los productos esenciales a los hogares, apoyándose en la confiable red de carteros y en una logística que prioriza la rapidez.

Con el compromiso de seguir ampliando su catálogo y mejorando la experiencia del usuario, este proyecto no solo «facilita la vida a las personas», como afirma Magda Pérez, sino que se erige como una vía fundamental para la sostenibilidad económica de la empresa de correos en la era digital.

La invitación queda hecha: registrarse en www.deto2.cu/las-tunas, estar atentos a las frecuentes actualizaciones de inventario y aprovechar la comodidad de recibir las compras directamente en casa.

Tienda virtual de la Empresa de Correos en Las Tunas: marcando un nuevo ritmo en el comercio minorista de la provincia.

