Fortalecen resiliencia en comunidades costeras de Las Tunas

Las Tunas.- El proyecto Mi costa que inició en 2022, muestra señales halagüeñas en comunidades del litoral sur de Cuba.

Que las personas de las zonas costeras sean más resilientes al cambio climático es su principal propósito y en Las Tunas se va logrando, según afirmó a Tiempo21 Reynol Pérez Fernández, subdelegado de Ciencia en la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (Citma) y coordinador del mismo en la provincia.

«En alianza con los centros universitarios en los municipios de Jobabo, Colombia y Amancio alrededor de 12 mil personas de todas las edades y género son capacitadas y, en consecuencia, van cambiando y aprendiendo a convivir en las nuevas condiciones.

En los tres territorios se establecieron unidades de creación de capacidades, pues entre las acciones fundamentales de la primera etapa del proyecto está la formación sobre novedosos conceptos con profunda mirada en la dimensión social”.

Refirió Pérez Fernández que líneas del proyecto se incluyen en las estrategias de desarrollo municipal trabajando con las direcciones del Gobierno, y que el éxito de sus primeros cuatro años ha tenido el impulso de entidades como el Centro Provincial Meteorológico, Flora y Fauna, el Servicio Estatal Forestal y Recursos Hidráulicos.

A través de él la provincia se ha beneficiado con equipos de monitoreo, tanto para aguas superficiales como subterránea.

Con financiamiento del Fondo Verde del Clima, «Mi Costa» tendrá una implementación de ocho años con la puesta en práctica de medidas para la adaptación al cambio climático buscando respuestas en las comunidades, beneficiarias y protagonistas del proceso.

