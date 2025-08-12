Inauguran obras sociales en Colombia

Colombia, Las Tunas – En ocasión del Día Internacional de la Juventud este 12 de agosto, y de manera especial el día 13 el aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el municipio de Colombia se inauguraron dos obras de impacto social.

La primera fue la ampliación al círculo infantil «Dulce Amanecer» lo que permite recuperar 20 nuevas capacidades, que beneficiarán a madres trabajadoras de los repartos Santa Lucía y Progreso, principalmente, además de remodelar la cocina de esa institución educativa.

La comitiva encabezada por Osbel Lorenzo Rodríguez primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas y Oleydis Saucedo Licea coordinadora del gobierno provincial asistió también a la reinauguración de la panadería Santa Lucía perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Alimentaria del territorio, la que presentaba un amplio deterioro de su instalación.

La inversión iniciada a finales del año pasado, con un costo de más de un millón de pesos permitió la colocación del piso y el cambio de carpintería, de puertas y ventanas, en las áreas de producción y almacén, así como en la de estufa y despacho, lo que beneficiará a más de 6 mil consumidores del norte de la ciudad, más los encargos sociales.

En ambos lugares Lorenzo Rodríguez resaltó el impacto que tienen estas obras para el pueblo, lo que compromete a ambos colectivos a prestar un servicio con calidad, tanto en la enseñanza que reciban los pequeños en el círculo infantil, como en la panadería con un colectivo joven, el que debe convertirse en referencia para sus similares.

En la inauguración también estuvieron presentes Dayami Victoria Victoria miembro del buró municipal del Partido, Elvis Espinosa García presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Héctor Ramón Pérez Zequeira intendente en el territorio, junto a otros dirigentes y directivos vinculados a ambas instituciones.

