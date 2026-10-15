Consejo de Estado aprueba dos nuevos decretos leyes y evalúa transformaciones económicas y sociales

La implementación y conducción de las transformaciones económicas y sociales es una prioridad del Gobierno desde su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular, ratificó este miércoles el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la sesión ordinaria del Consejo de Estado, encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Al informar sobre la situación actual y las perspectivas de las transformaciones económicas y sociales, el jefe de Gobierno cubano subrayó que estas han otorgado mayor autonomía y promueven la descentralización de facultades y competencias a los diferentes actores y estructuras de gobierno, las cuales tienen que tributar a desatar las fuerzas productivas con vistas a una mayor producción de bienes y servicios.

Entre las perspectivas de este proceso, sobresale continuar con la realización de los seminarios nacionales y los recorridos por las provincias en relación con los diferentes ejes temáticos, sistematizar la evaluación del cumplimiento de los indicadores respectivos y evaluar la implementación de las transformaciones económicas y sociales en la discusión con los trabajadores en los organismos de la Administración Central del Estado, grupos empresariales, provincias y municipios, entre otros aspectos.

Tras el detallado análisis del avance alcanzado hasta la fecha en la implementación de cada uno de los 23 ejes temáticos, Esteban Lazo resaltó la relevancia de continuar respaldando al municipio en este proceso trascendental, pues es la base, el escenario donde se materializan las transformaciones.

Al respecto, trascendió que la Dirección de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular del Consejo de Ministros ha visitado 60 municipios, lo que, unido a los intercambios sostenidos por el grupo de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular en 14 provincias a lo largo de los últimos meses con trabajadores, campesinos, autoridades municipales, presidentes de consejos populares y la población en general, ha permitido conocer las experiencias de su materialización a nivel territorial y continuar apoyando al municipio en este proceso.

Aprobados dos nuevos decretos leyes

Posteriormente, los miembros del Consejo de Estado aprobaron el decreto ley “Modificativo de la Ley 105 “De Seguridad Social” y de los decretos leyes 312, 382, 57, 73, 80, 85 y 92 de los regímenes especiales de Seguridad Social de distintos sectores”, los cuales desarrollan y fortalecen los principios y derechos reconocidos en la Constitución de la República, particularmente aquellos vinculados con la protección de la seguridad social y la justicia social, entre otros; al tiempo que garantizan una mayor efectividad del derecho a la seguridad social, en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales.

Además, se emitió el decreto ley “De la Transición Energética”, que tiene por objeto regular el marco jurídico general en este ámbito con vistas a implementar la transición energética hacia la eficiencia energética y las fuentes renovables de energía, a tono con las transformaciones económicas y sociales. En este sentido, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, compartió las acciones desarrolladas en el país hacia una matriz energética sostenible, con énfasis en el empleo de las fuentes renovables de energía, como parte del Programa Económico y Social del Gobierno y frente al recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético imperial.

En la jornada, también se evaluaron los resultados de la implementación de la Ley No. 165 “De la Salud Pública”, de 22 de diciembre de 2023. El cronograma legislativo es la principal estrategia de trabajo del Ministerio de Salud Pública para asegurar con calidad la implementación de la referida ley, en un proceso transversal y de continuo ajuste y perfeccionamiento, teniendo en cuenta las transformaciones económicas y sociales y la adopción de otras leyes que impactan en el sector, destacó Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera del ramo.

La norma jurídica, en sus postulados, ratifica las fortalezas de la organización y el funcionamiento de los servicios de salud, al tiempo que el principal impacto estructural radica en el reconocimiento de los tres niveles de atención en el Sistema Nacional de Salud y su interrelación, agregó en su intervención.

Por su parte, Cristina Luna Morales, presidenta de la comisión parlamentaria de Salud y Deporte, ponderó las actividades realizadas por los diputados en función del seguimiento a la implementación de la norma jurídica, entre las cuales se distinguen la audiencia pública parlamentaria sobre la Ley de la Salud Pública, celebrada el 19 de mayo de este año, y los encuentros virtuales con las provincias, con la participación del ministro del sector, para informar sobre acuerdos relativos a este tema.

Por último, el secretario del Legislativo cubano, José Luis Toledo Santander, y el presidente de la comisión parlamentaria de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, Carlos Rafael Fuentes León, informaron sobre el estado de la atención a los planteamientos de los electores a sus delegados y el cumplimiento de la Ley No. 132 “De Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares”. Asimismo, fueron chequeados los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas.