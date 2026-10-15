Confluencia generacional, una de las virtudes del Cinemazul

Las Tunas.- El intercambio de saberes y experiencias entre amantes del Séptimo Arte de diferentes edades es una de las virtudes del festival de apreciación cinematográfica Cinemazul, que se desarrolla en la provincia hasta el 16 de octubre.

Participantes de Las Tunas y Holguín se dan cita en la sala Titón (sede principal) y en actividades colaterales para atesorar vivencias inolvidables. Uno de ellos es el director del Centro Provincial de Cine de la Ciudad de los Parques, José Luis Rodríguez Arias.

En diálogo con Radio Victoria, él reconoció la importancia del Cinemazul para despertar en los públicos la magia del celuloide. «No todos saben guiar un cinedebate ni apreciar una película desde los aspectos técnicos. Por eso es muy significativo que el Balcón de Oriente defienda esta cita, de la cual deberían hacerse eco todas las provincias cubanas», destacó él.

Entre los ocho cineclubistas que compiten en la presente edición figuran algunos jóvenes como es el caso de María Karla Acosta García, del municipio cabecera. «Este es un evento muy importante, pues nos ayuda a interesarnos por el arte cinematográfico. Es vital que la juventud sepa que existen espacios así, donde podemos expresarnos, compartir, superarnos…».

Del municipio de Colombia vino, por su parte, Rey David Veitía Pérez, también moderador de filmes. Sobre este encuentro resumió: «Es algo que te enriquece en conocimiento y espíritu». Como ellos, otros involucrados están de fiesta por estos días, en tanto se acercan a películas como Volver, Preciosa, Las sufragistas, La infiltrada, Figuras ocultas, El piano e Insumisa.

Ana Ibis Rodríguez Leyva, especialista y responsable de la Sala Titón, señaló que no se han conformado con quedarse en su institución y se llevan proyecciones hacia diferentes comunidades, gracias al uso del cine móvil, algo que distingue la actual cita.

Además, reafirma la voluntad del comité organizador del Cinemazul, del cual ella forma parte, de seguir inculcando en las nuevas generaciones la pasión por la disciplina artística y ejemplo de ello es el taller infantil Los mil Elpidio, que involucra a niños y niñas de diferentes escuelas, más el proyecto Laberinto de Luces, de la Fundación Nicolás Guillén, con carácter inclusivo.

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