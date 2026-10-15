Desarrolla Universidad de Ciencias Médicas iniciativa internacional Miércoles Globales

Las Tunas.- El abordaje científico e integral del cáncer de mama motivó el primer encuentro del espacio científico internacional Miércoles Globales, que bajo el auspicio de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas acogió a investigadores, docentes y alumnos para fomentar alianzas de intercambio que propicien una formación profesional de elevada calidad.

La doctora Martha Elena Espinosa Velázquez, especialista en primer grado en Oncología y Medicina General Integral, expuso su conferencia Abordaje Integral al Cáncer de Mama en Cuba durante la jornada inicial de esta primera experiencia, que contó además con el acompañamiento de las máximas autoridades de la institución.

Espinosa Velázquez alertó sobre el impacto social del cáncer de mama, una patología que, según la Organización Mundial de Salud, en los últimos períodos se diagnostican alrededor de 2,3 millones de casos nuevos por año, mientras ocurren más de 670 mil defunciones por esta causa.

La también Jefa del Servicio de Oncología en el Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara denotó que esta afección oncológica se ratifica cada año como un problema de Salud Pública, y en el país al cierre de 2025 se registró una incidencia de tres mil 689 casos siendo el grupo de edad más afectado el de 55 y 59 años, mientras la provincia presentaba estadísticas similares al resto de la nación.

Asimismo, teniendo en cuenta el contexto del intercambio con el Reino de Lesotho, destacó el funcionamiento del programa de atención desde las áreas de salud, las acciones educativas, las remisiones hacia consultas especializadas y los estudios imagenológicos empleados para el diagnóstico. También expuso los vínculos existentes entre el cáncer de mama y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Por su parte de manera online el doctor Howard Ndaba, especialista en Oncología Clínica, del Reino de Lesotho, destacó los desafíos y el manejo de esta patología, los ajustes en la toma de decisiones clínicas en un entorno con recursos limitados ante el diagnóstico tardío y la necesidad de acelerar el proceso asistencial, limitando las posibilidades de tratamiento curativo y aumentando la complejidad de la atención.

Los participantes conocieron además cómo se organiza la red asistencial de ese país para garantizar que las personas con sospechas de cáncer de mama reciban un diagnóstico y tratamiento oportunos. Entre los principales retos figura no solo la disponibilidad de tecnologías avanzadas, sino también asegurar que cada paciente acceda, sin demoras innecesarias, al nivel de atención correspondiente.

En declaraciones exclusivas a este medio de prensa, el también graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) resaltó la oportunidad que tuvo de formarse en Cuba, incorporarse posteriormente al personal sanitario de su país y contribuir, desde este espacio científico, al intercambio de conocimientos, al tiempo que enriquece su práctica con las experiencias cubanas en el tratamiento de esta enfermedad.

«Me considero un cubano nacido en otro país y gracias a la visión del Comandante Fidel Castro de crear la ELAM, los pobres como yo hemos tenido la oportunidad de convertirnos en alguien en nuestros países, por eso participar en este evento es una forma de estar agradecido hacia la tierra que nos formó como médicos de ciencia y de conciencia», precisó el galeno.

«El médico formado en Cuba es diferente porque se distingue por la compasión que tiene hacia los pacientes y la humanidad delante de todo cuanto hace, y hoy como uno de los dos oncólogos que tiene el Reino de Lesotho gracias a la formación que recibí en Cuba puedo también ayudar a mi población, me llena mucho de alegría esta vía de trabajo conjunto para seguir la educación y la investigación», detalló.

Como parte de esta primera experiencia de internacionalización, la rectora de la universidad médica la doctora Enelys Reyes Reyes, elogió la iniciativa que cada mes abordará un tema vital en la salud global, y denotó la trascendencia multidisciplinaria con otras especialidades para de manera integral abordar problemáticas que afectan a la salud.

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