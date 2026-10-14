Los Leñadores no pudieron domar a los Toros

Las Tunas.- El Estadio Cándido González fue testigo este miércoles de un duelo vibrante entre los Leñadores de Las Tunas y los Toros de Camagüey, correspondiente a la Serie Nacional 65.

La escuadra verdirroja peleó hasta el último aliento, pero terminó cediendo 7×6 en diez entradas.

Los tuneros lograron empatar el partido en la parte baja del noveno inning, cuando apenas faltaba un out para que los agramontinos se llevaran el triunfo. Sin embargo, en el capítulo extra no pudieron anotar carreras y un boleto del relevista Keniel Ferraz con las bases llenas decretó la victoria de los locales.

El choque estuvo marcado por la ofensiva de ambos conjuntos: Las Tunas conectó 12 indiscutibles y cometió un error, mientras que Camagüey disparó 16 hits y falló en dos ocasiones a la defensa.

Trabajo de los lanzadores tuneros

El abridor Yosbel Cansino apenas trabajó dos tercios de entrada y permitió cuatro carreras, dejando el montículo temprano. Luego, Sergio Fernández Cutíño sostuvo el pulso durante seis entradas y un tercio, con siete ponches y dos boletos, demostrando control y temple ante la ofensiva camagüeyana. Finalmente, Keniel Ferraz cargó con la derrota tras permitir tres carreras en el cierre, pese a su esfuerzo por mantener el empate

Mejores a la ofensiva

Los Leñadores conectaron 12 hits, con protagonismo de Jean Lucas Baldoquín, autor de dos imparables, incluido su primer jonrón y dos impulsadas, y de Yosvani y Yordanis Alarcón, quienes sumaron dos hits cada uno.

Por los Toros, Hubert Sánchez disparó su segundo cuadrangular de la temporada y Alexander Ayala también la sacó del parque.

Con este resultado, la tabla de posiciones muestra a Las Tunas con balance de 4-5 y a Camagüey con 3-6, ambos en plena lucha por escalar en la zona oriental.

Los verdirrojos mostraron garra competitiva y capacidad de reacción, pero no fue suficiente. Aunque estos elementos serán vitales en el camino clasificatorio.

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