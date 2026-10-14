Cuba denuncia acciones genocidas del Secretario de Estado de EE. UU. para silenciar el rechazo mundial al bloqueo

Cuba denuncia acciones genocidas del Secretario de Estado de EE. UU. para silenciar el rechazo mundial al bloqueo

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, denunció en su cuenta de Facebook que el gobierno de Estados Unidos no se conforma con imponer un castigo colectivo a todo el pueblo cubano, sino que además despliega una intensa ofensiva diplomática para doblegar la voluntad de la comunidad internacional que históricamente ha rechazado el bloqueo hacia la Mayor de las Antillas.

«A la mayor potencia económica, tecnológica y militar del planeta no le basta con imponer un castigo colectivo a todo el pueblo de Cuba, y deprimir el nivel y las condiciones de vida de toda la población con el ánimo de inducir una crisis humanitaria», escribió el Viceministro en la red social.

Dijo que, «ante el aislamiento político y moral de esa agresión genocida», Washington «dedica cuantiosos recursos para presionar a los gobiernos del mundo con el objetivo de que estos cambien su tradicional posición en demanda de que se ponga fin al abuso y el crimen».

Fernández de Cossío advirtió, además, que «el Secretario de Estado de EE.UU. anda zancaneando de país en país y llamando por teléfono a mandatarios en desesperado esfuerzo de intimidar, chantajear y prometer zanahorias a gobiernos de todas las latitudes».

«La meta, en el año de mayor reforzamiento de la guerra económica, es culpar al agredido, desacreditar a la víctima e intentar así cambiar una posición que la comunidad internacional ha sostenido histórica e inconfundiblemente en rechazo al bloqueo económico», subrayó.

(Tomado del periódico Granma)