Tres tuneras integran el equipo Cuba de hockey sobre césped para Santo Domingo 2026

Las Tunas.- Tres jugadoras de Las Tunas, Sunaylis Nikle, Alexyane Ramírez y Diana Lores, forman parte de la selección nacional femenina de hockey sobre césped que representará a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Nikle y Ramírez llegan con una trayectoria consolidada, pues ya defendieron la camiseta cubana en varios equipos nacionales y en la edición de San Salvador 2023, donde el equipo alcanzó la medalla de plata tras caer en la final ante México. Ambas son referentes en el esquema táctico del conjunto, aportando experiencia y liderazgo en momentos decisivos.

En tanto, Lores vivirá su primera experiencia internacional, debutando con las cuatro letras en un escenario de máxima exigencia. Su inclusión refuerza la presencia tunera en un plantel que combina figuras probadas con nuevas promesas.

La nómina cubana se completa con Yurismailis García, Amanda Galinea, Tahimi Licea, Melani Palacio, Eliudilay Figueroa, Yadira Puente, Suramis Cordero, Cheila Darias, Yulitza Martínez, Arletis Tirse, Yolaini Tamayo y Yuraima Vera, quienes junto a las tuneras buscarán mejorar el resultado de la pasada edición.

El objetivo superar la plata de San Salvador y conquistar el oro en Santo Domingo. Con la mezcla de experiencia y juventud, la selección cubana aspira a consolidarse como protagonista en el área y devolver al hockey sobre césped femenino el brillo de sus mejoreos jornadas.

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