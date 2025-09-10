Reconocen mejores espacios de la programación de verano en Radio Victoria

Las Tunas.- Tu pikete podcast fue el programa de mayor impacto, el número uno en la preferencia de las audiencias de la Emisora Provincial Radio Victoria en el verano 2025, mientras el más popular fue Que noche la de esta noche.

Estos y otros reconocimientos fueron concedidos a varios espacios que integraron la parrilla de programación de la emisora durante la etapa estival, en el programa En Casa, que trascendió de forma especial, a propósito del aniversario 72 de Radio Victoria próximo a celebrarse el 20 de septiembre.

También destacaron en la preferencia del público En Casa, Junto a ti, Renacer y Momentos; y entre los de mayor audiencia

En Casa, Tu pikete Podcast, Junto a ti, y Temperatura.

Asimismo, muchos espacios se readaptaron a los meses de julio y agosto, pues la programación de la planta radial es habitualmente variada, dinámica, y acorde a todo tipo de público, estos fueron reconocidos, tal es el caso de Bajo las Estrellas, De Otra Manera, En Primera Plana, De todo un poco, Qué buena mañana, Caso cerrado, En Compañía, Pentagrama, Megadisco, La Noche en Frecuencia, el Expreso Musical, Elige tú, y En Casa.

Otros programas son proyectos de años anteriores, pero por su aceptación se han mantenido en la parrilla y continúan siendo favoritos, espacios que se renuevan y resultan preferidos entre los oyentes, como En el Boom, Temperatura, Selectivo RV, En la intimidad de la noche, De Vacaciones, Viaje a las aventuras, Vive el Verano y Desde el Balcón.

No obstante, el plato fuerte, fueron los espacios que ocuparon la parrilla por primera vez este 2025, y de donde salieron los mayores rating de audiencia, los mencionados Tu pikete podcast, Que noche la de esta noche, Junto a ti, Renacer, Verano sin fin, Si de tarde se trata, Real y maravilloso, Fórmula Caribe y De Las Tunas te traigo.

Enhorabuena a esos colectivos que pusieron todo en función de brindar espacios de buena factura y ganar el corazón de los oyentes, sabiendo que el empeño se traduce en mayor comprometimiento y entrega para que siga prevaleciendo la calidad.

/lrc/

