1 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

Las Tunas: 229 años de historia

1 de Oct de 2025
 - Sheyla Arteaga Rodriguez
   9
Las Tunas.- Una gala artístico cultural para celebrar el aniversario 229 de la ciudad de Las Tunas sucedió este 30 de septiembre desde la Casa Natal de nuestro insigne Mayor General Vicente García González.

Un Memorial repleto disfrutó las presentaciones de parte de lo mejor del gremio cultural en el territorio, perteneciente a la Empresa Comercializadora de la música y los espectáculos Barbarito Diez, otras instituciones de la Cultura y también al movimiento de artistas aficionados.

Momento especial fue la rememoración histórica de lo que ha sido la historia de la ciudad, su crecimiento hasta los días actuales, cómo pasó de ser el poblado plagado de Tunas a la ciudad que hoy se erige orgullosa, Balcón del Oriente cubano.

Música, danza, artes escénicas, literatura y más, constituyeron la sinergia de arte y homenaje que reverenció a nuestra patria chica, hija de fuego y constancia.

Sobresalieron nombres como Berlis Fernández, Jorge Orlando Delgado, Elizabeth Borrero, Luis Andrés Till Sanfiel, Yury García Fatela y manifestaciones como el baile guajiro, el punto cubano y la narración oral, de la mano para conducir una velada artística de lujo.

En la cita, que concluyó con el legado de la más pura canchánchara mambisa, estuvieron presentes las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio.

