Cisneros y Veteranos se imponen en la segunda fecha de la Copa de Baloncesto 3×3

Cisneros y Veteranos se imponen en la segunda fecha de la Copa de Baloncesto 3×3

Puerto Padre.- La Copa de Baloncesto 3×3 que se disputa en el malecón de la ciudad de Puerto Padre vivió este sábado su segunda fecha competitiva, con dos partidos que mantuvieron la atención de los aficionados.

En el primer encuentro de la jornada, el equipo Cisneros derrotó a Delicias con pizarra de 12 puntos por 10. Más tarde, Veteranos logró una victoria sobre Aldeanos con marcador de 12 por 9.

En la jornada inaugural del torneo Chaparra venció a Vázquez 21-13; Salvador Cisneros derrotó a Veteranos 21-19 en un duelo que se definió con tiro de dos de Eduardo tras empatar a 19; y Aldeanos superó a Cisneros B 21-13.

Con estos resultados, la competencia continúa su desarrollo en el malecón villazulino, escenario donde los equipos siguen disputando cada pulso de la Copa 3×3.

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