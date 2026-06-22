Los Leñadores ponen el play off dos a cero en la semifinal de la cuarta Liga Élite

Los Leñadores ponen el play off dos a cero en la semifinal de la cuarta Liga Élite

En el bosque encantado del Julio Antonio Mella, los Leñadores de Las Tunas firmaron una victoria aplastante al derrotar a los Cachorros de Holguín con un fuera de combate de 14×0, en el segundo partido del play off de la cuarta Liga Élite del Béisbol Cubano.

La ofensiva tunera fue un vendaval desde el inicio, conectando batazos de poder y aprovechando cada oportunidad para ampliar la diferencia. El pitcheo holguinero no encontró respuestas para frenar la ofensiva, mientras que el abridor de Las Tunas Enyer Fernández y su bullpen completaron una lechada impecable.

Con este triunfo, los Leñadores colocan la serie 2-0 a su favor, enviando un mensaje de autoridad por la discusión del título. El conjunto verdirrojo demuestra solidez madreo en mano que combinándose con la defensa y el pitcheo es fuerte candidato a la corona de esta Liga Élite.