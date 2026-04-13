Majibacoa vibra con el fútbol: ocho equipos en torneo comunitario

Mjibacoa, Las Tunas.-La comunidad de Vivienda, en el municipio de Majibacoa, es el escenario los fines de semana de un animado torneo de fútbol interbarrios que reúne a ocho equipos locales. La iniciativa busca fomentar la práctica deportiva, la integración y el sano esparcimiento entre los amantes del más universal.

Las tardes de sábados y domingos el ambiente deportivo en toda esa comunidad es contagioso pues cada equipo espera con fuerza la hora del juego para defender su camiseta frente al rival en turno y buscar la victoria.

El torneo se desarrolla bajo el sistema de todos contra todos a dos vueltas, lo que garantiza que los equipos se enfrenten en igualdad de condiciones con los demás participantes. Al concluir la fase regular, los cuatro conjuntos que acumulen la mayor cantidad de puntos en la tabla de clasificación avanzan a las semifinales, en las que se definen a los finalistas del certamen.

Con este torneo, ya en su tercera edición, se demuestra que el fútbol, más allá de la competencia, es un espacio de encuentro, amistad y crecimiento colectivo. Todo apunta a que esta iniciativa se consolidará como una tradición que cada vez se fortalece bajo el espíritu comunitario y la pasión deportiva de todos los involucrados.

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