Leñadores consiguen su octava victoria al hilo

Las Tunas.- Los Leñadores derrotaron a los Alazanes por segundo día consecutivo 10×8 y extendieron a ocho su racha de triunfos en el béisbol cubano.

Los tuneros mandaron al box al derecho Yosmel Garcés, quien durante cinco entradas aceptó cinco carreras, seis indiscutibles y no regaló boletos ni ponchó.

Garcés soportó dos cuadrangulares a la cuenta de Guillermo Avilés y Alfredo Despaigne.

También lanzaron Rodolfo Díaz (2 entradas), Rubén Rodríguez (0.2) y Alberto Pablo Civil (1.1), quien se anotó su tercer punto por juego salvado.

Yosvani Alarcón (5-3 con cuatro impulsadas) y Jean Lucas Baldoquín (4-3 con dos remolcadas) fueron los mejores a la ofensiva.

El lanzador Yunier Castillo aceptó siete anotaciones durante las cinco entradas y un tercio de labor y la postre fue el perdedor del choque.

Lo llamativo por los tuneros fueron los cinco errores a la defensa, un aspecto que llama la atención.

Los verdirrojos ya acumulan diez éxitos y dos derrotas y siguen en la vanguardia. En tanto, los Alazanes compilan cuatro victorias y ocho reveses.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube