17 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Cuba

En Guantánamo se volvió a sentir fuerte sismo

17 de Mar de 2026
, por Redacción Tiempo21
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Guantánamo.- Guantánamo volvió a sentir hoy una fuerte sacudida a las 12 y 28 de la madrugada cuando un sismo de magnitud preliminar de 6,0 en la escala de Richter, rompió la calma de la noche, once días después del último evento perceptible.

Nuevamente el epicentro se localizó en Imías, a 37 kilómetros al sureste de ese municipio, y hasta el momento no se reportan daños humanos ni materiales.

En la ciudad de Guantánamo muchas personas salieron de sus casas y bajaron de los edificios, ante el susto de la sacudida, que algunos calificaron de larga y muy fuerte.

Los vecinos convocaron a que fuéramos para la planta baja, por las probables réplicas luego del temblor, refirió una persona del reparto Caribe, en la ciudad de Guantánamo, que acató el llamado, junto con su anciana madre, una actuación que ya es común en estos eventos.

Las reacciones se multiplicaron en redes sociales como Facebook, donde los usuarios expresaron reportes de perceptibilidad en toda la provincia, además de la vecina Santiago de Cuba.

También se circularon informaciones de seguridad ante sismos, como precaución y ayuda que siempre son necesarias en estas condiciones.

En la oscura noche, donde muchas zonas se encuentran afectadas por la falta de servicio eléctrico ante la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, se podía escuchar el murmullo de la gente tratando de comunicarse con familiares o en espera del tiempo prudencial para entrar a sus casas o volver a la cama.

Aunque las personas se mantienen alertas y pendientes del desarrollo del evento, reinan la calma y la tranquilidad.

Al sismo de hoy lo preceden uno de 5,3, ocurrido el pasado 6 de marzo, y otro de 5,7, del 6 de febrero, todos con epicentro en el municipio de Imías.  (ACN)

/mga/

Temas: escala de Richter - guantánamo - sismo

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