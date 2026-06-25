Carbón vegetal, insuficiente en Las Tunas

Las Tunas.- Entre otras tantas carencias, en la provincia de Las Tunas es insuficiente la disponibilidad de carbón vegetal, ese recurso que vale casi tanto como el oro, por la utilidad en estos tiempos de apagones y por los precios que ha alcanzado en el mercado informal.

Comprarlo a lo que pidan los vendedores es la única opción para la mayoría de las familias y eso implica invertir una parte considerable del salario de cada mes porque la situación electroenergética del país está y estará inestable a corto y mediano plazos.

Del tema se habla en la calle, en las casas, en todas partes; incluso, en reuniones en las que se debate cuánto más pueden hacer las formas productivas del territorio tunero para aliviar esta situación, que lastima los bolsillos, la voluntad y las esperanzas.

En varios de esos escenarios se ha insistido en la urgencia de producir más carbón y ordenar su comercialización para que sea más asequible. Pero, lo que se ha hecho en la provincia no es suficiente y la realidad golpea con crudeza porque ni siquiera dos sacos de carbón bastan para pasar el mes.

En las ferias agropecuarias se vende el codiciado producto a mejores precios pero en esta ciudad esos eventos tienen una frecuencia quincenal y fuera de ellos, no hay alternativas para adquirirlo, a no ser de manos de los particulares, algunos de los cuales agravan las circunstancias pues completan sus sacos con trozos de madera cruda.

La gestión estatal debe ganar protagonismo en la actividad y no dejarla en el sector privado. Como se ha dicho en otras oportunidades, si todas las cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios produjeran un poco de carbón, la situación fuera distinta.

También podrían aportar las unidades básicas de producción cooperativa y las empresas Agroindustriales municipales, además de las entidades que habitualmente elaboran ese renglón; dígase Agroforestal, Acopio, Flora y Fauna y Carbón Vegetal.

Incrementar las producciones y ordenar la comercialización son asuntos pendientes en el territorio tunero para que lo poco que hay llegue a más personas. Resolverlos facilitará la cocción de los alimentos y de manera general, será un alivio para las familias, en medio de otras necesidades impostergables.

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