19 de marzo de 2026

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Opinión

Mipymes en Cuba: ¿Actores económicos o salvavidas comunitarios?

19 de Mar de 2026
, por Miguel Dí­az Nápoles
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Mipymes en Cuba: ¿Actores económicos o salvavidas comunitarios?

A casi cinco años de su irrupción legal en el panorama económico cubano, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) han dejado de ser un experimento para convertirse en el tejido conjuntivo de una economía en crisis. Sin embargo, en este 2026, la conversación ha girado de la rentabilidad hacia un concepto más espinoso y necesario: la responsabilidad con el entorno.

Se trata del mandato legal frente a la urgencia social. Desde la actualización normativa de 2024 (Decreto-Ley 88), se estableció que estas entidades deben operar bajo principios de responsabilidad social. No obstante, en la práctica, esta responsabilidad ha mutado. No se trata solo de filantropía corporativa, sino de una integración forzosa en la vida de los municipios. Con un Estado que enfrenta dificultades para cubrir servicios básicos, las Mipymes han comenzado a asumir roles que van desde el mantenimiento de parques locales hasta el suministro directo de alimentos a comedores sociales.

Hay un dilema de la sostenibilidad y el costo de vida. Uno de los puntos más críticos de este análisis es la tensión entre el éxito empresarial y el bienestar comunitario.

Un asunto es la brecha de precios: Mientras el 76 por ciento de los emprendedores se muestra optimista sobre sus ingresos para finales de 2026, la percepción popular es distinta. El entorno comunitario resiente la inflación de costos, y la responsabilidad de las Mipymes aquí es ética: ¿cómo equilibrar la sostenibilidad del negocio con precios que no excluyan a la mayoría?

La integración en proyectos de desarrollo territorial ha permitido que una parte de las utilidades se reinvierta en el municipio (a través de la contribución territorial del 1 por ciento, pero la falta de transparencia en el uso estatal de esos fondos a veces diluye el impacto real ante los ojos del vecino.

Ahora se vislumbran nuevas fronteras: Mipymes mixtas y crisis energética. El reciente anuncio de marzo de 2026 sobre la creación de mipymes mixtas (estatales-privadas) añade una capa de complejidad. La responsabilidad con el entorno ahora implica también la gestión eficiente de recursos compartidos. En un contexto de crisis energética persistente, la Mipyme que logra autogestionar su energía o importar suministros tiene la responsabilidad moral de no convertirse en una isla de prosperidad en medio de un barrio a oscuras, sino en un foco de soluciones (puntos de carga, conservación de alimentos para la comunidad, entre otras).

La responsabilidad de la Mipyme en Cuba no termina en el pago de impuestos. En 2026, su legitimidad social depende de su capacidad para ser buenos vecinos. El reto es enorme: sobrevivir a la inestabilidad macroeconómica y a la vez ser el motor que impulse la resiliencia de la comunidad que las rodea. Sin esa validación social, el optimismo empresarial del sector privado será solo un espejismo en medio de la crisis.

/lrc/

 

Temas: actores económicos - Las Tunas - Mipymes

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