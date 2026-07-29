Derivados en Amancio produce alcohol

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- En medio de la compleja situación económica que atraviesa el país, la Unidad Empresarial de Base Derivados, del municipio de Amancio, reinició la producción de alcohol.

Enrique Comendador Rodríguez, jefe de producción de la entidad, informó que en las últimas jornadas se han sembrado en los fermentadores unas 400 toneladas de meladura, con el propósito de obtener 90 mil litros de alcohol en apenas cinco días.

Como novedad, precisó que emplean biomasa en la caldera, cumpliendo una de las recomendaciones realizadas por el presidente Miguel Díaz-Canel durante su visita a la fábrica, lo que contribuye al ahorro de combustible.

Respecto a la planta de ron, señaló que existen afectaciones por falta de palés; no obstante, destacó que ya tienen embotelladas varias cajas de Mulata y han logrado exportar, hasta la fecha, dos cisternas de Conde de Cuba con destino a Europa, además de ventas realizadas al turismo nacional.

La Unidad Empresarial de Base Derivados también diversifica sus producciones agrícolas. En el actual calendario cosecharon boniato y más de 12 quintales de arroz, grano que aportaron al Sistema de Atención a la Familia. Ahora proyectan sembrar dos hectáreas adicionales para potenciar este cereal.

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