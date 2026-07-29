Guarachando con Gaspar Esquivel

LasTunas.- Guaracharte es una nueva peña de la Filial de Música de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Las Tunas, que se estrenó en el Patio del bonsai, de la sede social, ante un público singular conformado por niñas de un equipo de fútbol, otros estudiantes y adultos.

Conducida por el destacado trovador Gaspar Esquivel, Guaracharte comenzó como un espacio de música y humor, características intrínsecas del músico, que ha hecho de la guaracha una vía idónea de comunicarse con el público de todas las edades.

Gaspar, con esa gracia natural que posee, se vale del doble sentido para lograr una simbiosis con su público, que corea sus canciones y es capaz de asumir las enseñanzas que lleva cada texto hecho canción.

En un momento de la peña se unió a Esquivel el carismático solista Fide Sánchez, quien compartió con el trovador una gira por Europa y ahora brindaron uno de los temas de entonces para deleite del público.

Guaracharte se realizará todos los meses en la sede de la Uneac y promete convertirse en uno de los espacios emblemáticos de este punto de encuentro institucional, junto con La cuerda azul y Tarde con Alma, dos de las peñas habituales de la organización.

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