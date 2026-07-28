Promueven en Las Tunas cuidados para evitar la Hepatitis

Las Tunas.- Como parte de las celebraciones mundiales cada 28 de julio se dedica a promover los cuidados ante la Hepatitis, una enfermedad silenciosa que puede tener graves consecuencias para la salud.

“Esta inflamación del hígado causada por diferentes virus, ocasiona daño hepático, provoca cirrosis, insuficiencia hepática e incluso cáncer de hígado, además se relaciona con problemas de salud generales afectando otros órganos del cuerpo, como el corazón, los riñones y el cerebro», destacó la promotora de salud del policlínico Gustavo Aldereguía, Danara Pérez González.

«La prevención ante esta enfermedad vírica no se limitan a un día pues durante el año se desarrollan jornadas por la Salud y charlas educativas con los diferentes grupos etáreos, por profesionales de la enfermería y de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), con el propósito de educar a los ciudadanos respecto al consumo del agua».

En ese orden argumentó la galena que «el sector sanitario vela en los centros educacionales e instituciones sociales por el cumplimiento de medidas simples pero efectivas como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable y la correcta manipulación de alimentos, además de promover información sanitaria a fin de dotar a infantes, gestantes y adultos mayores de información relacionada con las formas de transmisión del virus».

Ante la efeméride, en los espacios asistenciales se recuerda que aprender sobre salud se transforma en una oportunidad para evitar los cinco virus principales de la hepatitis, denominados como tipos A, B, C, D y E, todos de gran preocupación debido a las enfermedades y muertes que causan, y a la posibilidad de brotes y propagación epidémica.

La Organización Mundial de la Salud organizó la celebración del evento de alto nivel Día Mundial contra la Hepatitis 2026: Derribando barreras para acelerar la eliminación de la hepatitis, signado por el lema global «Hepatitis: Analicémosla» con el objetivo de dar mayor visibilidad a la eliminación de esta enfermedad y posicionarla como una prioridad dentro de la cobertura sanitaria universal, la Atención Primaria de Salud y los esfuerzos de desarrollo sostenible.

/abl/