Respaldan tuneros al General de Ejército Raúl Castro ante la nueva patraña imperial

Las Tunas.- En colectivos laborales e instituciones estudiantiles de la provincia tuvieron lugar esta jornada matutinos y mítines en apoyo al líder de la revolución Raúl Castro Ruz, ante la nueva patraña del gobierno de los Estados Unidos que lo acusa arbitraria e injustamente como responsable del derribo de una avioneta estadounidense el 24 de febrero de 1996.

En la sede de la Dirección de Educación, frente al citadino parque Maçeo de la ciudad cabecera el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Osbel Lorenzo Rodríguez presidió una de estas concentraciones donde se alzó la voz, no solo para respaldar a Raúl, sino para exigir a la justicia norteamericana que retire dicha injuria contra un hombre que más que un baluarte de la Revolución Cubana es un símbolo para su pueblo.

Sobraron los argumentos más que convincentes para que el gobierno revolucionario cubano tomará aquella decisión en la década del noventa, se gritó en estos encuentros, cuando constantemente aviones de esa nación violaban el espacio aéreo cubano.

De las más de 20 alertas y comunicados oficiales que realizó la dirección del país a la federación de la aviación y al propio departamento de Estado con documentos probatorios de dicha violación del espacio aéreo se habló en estos actos patrióticos.

Como informó el gobierno revolucionario el pasado 20 de mayo esta es una nueva patraña del imperio que hoy intenta asfixiar a toda una nación con medidas coercitivas que recrudecen aún más el genocida bloqueo, y entre las que no se descarta la agresión armada.

Raúl no está sólo, lo acompaña el mismo pueblo por el que él tanto luchó y se sacrificó, se escuchó en voces enardecidas de oradores que con el sentimiento patrio como bandera hablaron a nombre de millones.

Estos actos de apoyo al General de Ejército y líder de la Revolución Cubana continuarán, no solo en centros de trabajo y estudiantiles, sino que retumbaran en comunidades de cada uno de los ocho municipios de la provincia de Las Tunas.

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