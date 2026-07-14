Tuneros en Santo Domingo 2026 (VII): Yoandys Lescay Pardo 

Las Tunas.- Yoandys Lescay Pardo, velocista tunero de amplia trayectoria internacional, se reafirma como referente del atletismo cubano con títulos centroamericanos y un aval sólido en pruebas de velocidad. Su experiencia lo convierte en pieza clave para la delegación nacional rumbo a Santo Domingo 2026.

El nombre de Yoandys Alberto Lescay Pardo ocupa un lugar privilegiado en la historia reciente del atletismo cubano.

Nacido en la provincia de Las Tunas en 1994, este velocista ha construido un aval deportivo que lo sitúa entre los referentes de la velocidad en el área.

Con apenas 20 años, alcanzó la gloria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, donde integró el relevo 4×400 que conquistó el oro con récord regional de 3:00.70 minutos. Además, sumó una medalla de plata en los 400 metros planos, confirmando su talento en pruebas individuales. Su carrera ha estado marcada por la constancia y la capacidad de reinventarse.

Después de algún tiempo alejado de las pistas, Lescay regresó al equipo nacional, imponiéndose en la Copa Cuba 2023 y 2024, donde acumuló títulos en los 400 metros y en los relevos, además de fijar un récord nacional en el relevo mixto 4×400.

En sus cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Lescay vuelve a ser protagonista. Integrará los relevos 4×100 y 4×400 mixto, aportando su experiencia a un grupo donde conviven juventud y veteranía.

Su presencia no solo garantiza resultados, sino que también inspira a las nuevas generaciones de atletas que sueñan con seguir sus pasos.

Más allá de las medallas, Yoandys Lescay representa la continuidad de una tradición atlética en Las Tunas, territorio que ha dado figuras relevantes al deporte cubano.

Su aval en el área y condición de campeón centroamericano lo convierten en símbolo de resistencia y excelencia, un líder que buscará ampliar su legado en Santo Domingo 2026.

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