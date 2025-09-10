Inició proceso de consulta del Anteproyecto Ley Código de Trabajo en Colombia

Colombia, Las Tunas.- Un debate franco y abierto, con propuestas enriquecedoras, marcó el inicio en el municipio de Colombia el proceso de consulta del Anteproyecto de Ley Código de Trabajo.

Bajo la conducción de Delvis del Sol Mendoza la secretaria del buró sindical de la Dirección General de Educación y con una asistencia de más de 95 por ciento de los trabajadores, los afiliados al sector de marcaron la apertura de este proceso en el territorio.

Las intervenciones se centraron en temas generales que abarcan esencialmente a los educadores, los que propusieron incluir nuevas propuestas como el pago de la antigüedad a los recién graduados, la estimulación monetaria a los dirigentes sindicales y de la retribución del 100 por ciento del salario a la hora de la jubilación de los trabajadores.

Igual los debates centraron el derecho a asociarse a una sección sindical y las funciones y atribuciones que han de tener los empleadores con las personas trabajadoras.

A la asamblea piloto en Colombia asistieron secretarios generales de secciones sindicales pertenecientes a otros sindicatos, miembros del ministerio de trabajo y seguridad social en el territorio, junto a expertos del derecho.

Estuvo presente además Marbelis Mir Corrales miembro del buró provincial del Partido en Las Tunas, Dayami Victoria Victoria del buró municipal de la organización partidista en la localidad y Odalys Batista Pérez secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia.

