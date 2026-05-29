Fortalecen en el Hospital Ernesto Guevara la preparación docente en Enfermería

Las Tunas.- El proceso de cambio de categoría docente en la especialidad de Enfermería se potencia en el Hospital Provincial General Docente Ernesto Guevara, de la provincia de Las Tunas, a fin de garantizar la preparación de las nuevas generaciones de ese perfil de la salud en la Atención Secundaria.

En esta ocasión el ejercicio académico estuvo presidido por integrantes del colectivo profesoral de la carrera, de la Universidad de Ciencias Médicas, unido a profesionales de amplia experiencia científica y la máxima dirección de la entidad, en el cual una decena de Supervisores y jefes de departamentos y de salas de áreas vitales como los centros de urgencias y la maternidad, se evaluaron como Profesor Instructor.

Al valorar el proceso, la doctora Marianela Zapata Romero, directora de «Guevara» destacó que «a fin de avanzar en la formación en los lugares de mayor complejidad por el déficit del recurso humano, se fortaleció este proceso con el apoyo del colectivo, porque es una necesidad disponer de un profesional preparado para cumplir con la misión de salvar vida y garantizar el relevo en la institución».

Destacó que «los categorizados tienen responsabilidades claves en la labor asistencial y administrativa, y esta nueva meta los compromete para asegurar la continuidad y la preparación de los graduados del perfil en cualquier modalidad de estudio».

En ese orden subrayó Zapata Romero que los evaluados se convierten en fortaleza ante la formación docente-asistencial en cada área, como pilar de la calidad en el proceso de atención de Enfermería en este hospital.

«Los enfermeros son observadores de 24 horas que complementan la asistencia médica para mejorar la resolutividad de los procesos, y así lo demuestran espacios complejos como el servicio de Neonatología, en el cual se demuestra la inserción de este personal con mucha calidad, fruto de la labor de un buen docente.

«Estamos a la puerta de un proyecto de investigación de esta especialidad de conjunto con la Universidad de Las Tunas, cuyo objetivo es conformar un equipo capaz de sostener un sistema permanente y sostenible para la preparación de docentes e investigadores», concluyó.

La profesora auxiliar Lenia Álvarez Bofilf, jefa de la Carrera en la Universidad de Ciencias Médicas, al desempeñarse como evaluadora, resaltó que «la preparación constituye una nueva responsabilidad para cada uno de los categorizados; es un vínculo entre la práctica clínica y la experiencia docente, que busca consolidar la enseñanza desde este escenario formativo».

Por su parte, el máster en Ciencias Jesús Chacón Ávila, con 39 años de labor intensa dentro y fuera de Cuba, añadió que para el Departamento de Enfermería la categorización docente constituye una tarea necesaria con el propósito de lograr una mayor preparación del personal institucional, en este proceso largo y progresivo que permitirá contar con un equipo reforzado y un claustro amplio.

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