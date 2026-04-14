Llega a Las Tunas IV edición de la Feria Infantil El Trompo

Las Tunas.- Desde este 14 de abril hasta el próximo 17, se desarrolla en la provincia la IV edición de la Feria Infantil El Trompo, bajo la égida del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura, los representantes aquí del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), el Centro Provincial del Libro y la Literatura, entre otras entidades.

Como es tradición, el parque Maceo deviene la sede principal del evento, con actividades allí todos estos días, desde las 9:00 am hasta la 1:00 pm. Sin embargo, al decir de los organizadores de la cita, también realizarán actividades extensionistas, llegando –por ejemplo- a la casa de niños sin amparo parental del centro de la ciudad, donde prevén realizar donativos de juguetes confeccionados por creadores de la localidad.

Esta feria, que se desarrolla en todo el país, tiene como principal objetivo el rescate de los juegos tradicionales y ofrecer una alternativa de recreación sana no solo para los pequeños de casa, sino para toda la familia. Por ese camino, en el parque Maceo se estarán acometiendo varias actividades, con la colaboración de profesores de Cultura Física de diferentes combinados deportivos de la provincia.

Marjorie Castellano González, comunicadora de la UEB FCBC Las Tunas, informó a Radio Victoria sobre sus propuestas: “Tenemos previsto un amplio programa que incluye acciones teatrales, con la participación de artistas escénicos de nuestra tierra, presentaciones y ventas de libros, lectura de obras infantiles por nuestros escritores y comercialización de muñequería y otros juguetes realizados por artistas tuneros, con precios diversos. También la premiación del concurso de plástica Mi juego favorito, que convocamos ya en su III edición, para niños y adolescentes”.

Según explicó Amado Ayala, metodólogo de la Dirección Provincial de Deportes, la feria está dedicada de manera especial al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y entre los juegos que se potenciarán in situ figuran: el dominó, el parchís, el trompo, la dama, los bolos, las bolas, los taburetes musicales, los carritos, las muñecas, la gallinita ciega, el tejo y otros. Asimismo, se compartirán rondas infantiles, talleres a cargo de artistas tuneros y diferentes atracciones.

Magos, titiriteros, bailarines, escritores y otros artífices confluirán, en general, para regalarles a infantes y adultos por estos días una propuesta de recreación sana durante la semana de receso escolar. Además, la cita aviva el cultivo de expresiones auténticas de nuestra cubanía y enfrenta, con sabiduría y creatividad, esas propuestas tecnológicas que crean dependencia en infantes hacia equipos como tablet, celulares y computadoras, lo que –en exceso- resulta dañino para su salud.

Por su parte, Zenia Ross, Jefa del Departamento de Programa, Programación y Comunicación de la Dirección Provincial de Cultura, aseguró que persiste el propósito en el sector de expandir el evento hacia los diferentes territorios tuneros.

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