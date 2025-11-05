5 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Mantendrán ciclo de entrega de agua cada 10 días en la ciudad de Las Tunas

5 de Nov de 2025
 - Esnilda Romero Mañas
   5
Garantizan servicio de agua a centros sanitarios

Las Tunas.-  En la ciudad de Las Tunas se mantendrá, por ahora, el servicio de agua por la programación que establece ciclos de entrega cada 10 días en cada circuito.

Escuche aquí la explicación de David Legra Hernández, director de la unidad empresarial de base de Acueducto en el municipio de Las Tunas, sobre las razones por las que no se retoma la planificación anterior de dos o tres veces a la semana.

/mga/

Temas: abasto agua - Acueducto

