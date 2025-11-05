Portada » Noticias » Las Tunas » Mantendrán ciclo de entrega de agua cada 10 días en la ciudad de Las Tunas

Las Tunas.- En la ciudad de Las Tunas se mantendrá, por ahora, el servicio de agua por la programación que establece ciclos de entrega cada 10 días en cada circuito.

Escuche aquí la explicación de David Legra Hernández, director de la unidad empresarial de base de Acueducto en el municipio de Las Tunas, sobre las razones por las que no se retoma la planificación anterior de dos o tres veces a la semana.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube