Felicitan a innovadores tuneros en su jornada de homenaje

Las Tunas.- Una felicitación acompañada de un merecido reconocimiento por la labor que desempeñan, transmitió la secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en Las Tunas Odalis Batista Pérez a los innovadores de la provincia ha propósito de celebrarse su jornada de homenaje.

Sin su labor sería imposible mantener la producción y la prestación de los servicios, destacó la líder obrera, quien hizo referencia además a los logros alcanzados por la provincia en el movimiento que encabeza la Asociación de Innovadores y Racionalizadores.

Cuatro han sido los premios a innovaciones de mayor impacto económico a nivel de país logrados en los últimos tres años por aniristas de Las Tunas, los que han ahorrado cifras millonarias en sectores vitales que tienen que ver con la producción de alimentos y los sectores de energía y minas e industrias.

Cada siete de octubre se celebra en Cuba el Día del Innovador en homenaje al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara gran impulsor y promotor de esta actividad en los primeros años de la revolución, tarea que hoy cobra mayor relevancia debido a la actual situación económica que vive el país.

Con esta celebración se inicia además una jornada durante lo que resta del mes de octubre y que tendrá su apertura oficial este dia ocho en la Unidad Empresarial de Base Muebles Ludema abanderada de esta actividad en la provincia.

