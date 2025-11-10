La agricultura urbana puede y debe producir más alimentos

Las Tunas.- En Las Tunas la agricultura urbana, con su red de organopónicos y huertos intensivos, debe ponerse las pilas. Literalmente. Y no es una tarea que pueda dejarse para después porque en la producción de alimentos no hay tiempo que perder.

El país acaba de sufrir un desastre meteorológico con amplio impacto en el sector agropecuario, y aunque el territorio tunero no fue de los más perjudicados, en estos asuntos Cuba es un puño y el dolor de otros late como si fuera un pesar propio.

Como no sobra el dinero para importar alimentos, sino todo lo contrario, conviene que produzcamos aquí la mayor parte de la comida. Por ello urge sembrar productos de ciclos cortos, en todas las áreas, especialmente en aquellas que pueden manejarse con un mínimo de recursos.

Esa es una de las ideas fundacionales de ese movimiento, que desde 1987 aprovecha áreas productivas en las ciudades y poblados, y en sus alrededores, para disminuir los gastos de combustible en la transportación y hacer un mejor uso del agua.

Ahora, con la disminución de las temperaturas propias del otoño, y con la cercana llegada del invierno, se crean las condiciones para la siembra de la mayoría de las hortalizas, y aunque faltan semillas de varios renglones que no se pudieron importar, sobran las variedades auténticas que gustan mucho a los cubanos.

El pasado año, tras el paso del huracán Rafael, varios productores de Las Tunas asociados al movimiento nacional de la agricultura urbana, suburbana y familiar, donaron simientes a otras provincias y seguramente repetirán su gesto hermoso en esta oportunidad.

Eso habla mucho de la calidad humana y de la humildad de quienes hoy manejan tierras en propiedades o en usufructo. Y con ellos se podrá contar para que en las mesas también haya hortalizas y condimentos frescos, sin desangrar el bolsillo de los clientes.

Pero, las unidades estatales, sea cual sea su forma de gestión, deben hacer más. Es inadmisible que en algunas de esas instalaciones los canteros permanezcan vacíos mientras en los mostradores solo se comercializa sal y alguna conserva traída desde otros lugares.

Lograr encadenamientos será determinante para un mejor desempeño de la agricultura urbana, lo que permitiría aprovechar las bondades del biofertilizante Ecomic que se produce en Becerra o del humus de lombriz que obtienen varios tuneros.

Lo días que quedan de noviembre y el mes de diciembre son decisivos en el empeño de producir esos alimentos, codiciados y económicos, además de necesarios porque la salud también llega al organismo humano en forma de vegetales.

/mga/

