Cuba inscribe a sus competidores para Santo Domingo 2026

Cuba inscribió este lunes a 504 atletas de 42 disciplinas para intervenir en 356 de las 497 pruebas convocadas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se inauguran el próximo día 24 en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

De tal forma, cerró el cronograma establecido por los organizadores, aunque la oficialización final de las nóminas todavía pasará por las reuniones técnicas previas al comienzo de las actividades en cada deporte.

El director general de alto rendimiento del Inder, José Antonio Miranda Carrera, resaltó aquí el significado de la cifra completada por la Isla en medio de los impactos de la hostilidad del gobierno de Estados Unidos.

«Este es el fruto del tremendo esfuerzo de atetas, entrenadores, tríadas médicas, investigadores, aseguradores y muchos otros especialistas y trabajadores en general», sentenció en un salón de la villa centroamericana habilitado para el referido proceso.

Explicó pese a no cubrirse los 506 cupos conseguidos, a causa de reajustes realizados en el canotaje y pruebas eliminadas de última hora en el clavados, el total actual supera el presentado en San Salvador 2023 (494), señal de vitalidad del sistema deportivo cubano.

Miranda ponderó la convicción de victoria acrecentada ante las afectaciones que limitaron varios ámbitos de la preparación como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero, y el cerco energético impuestos por el Estados Unidos.

«Es ese el espíritu con que enfrentaremos el desafío que implica mantenernos entre los tres primeros del medallero por países», aseguró el experto, quien consideró posible la conquista de unos 70 cetros y el acceso a un buen número de boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, a distribuirse en 19 deportes.

Elogió el rigor del trabajo técnico-metodológico diseñado en función de las posibilidades de que dispuso cada colectivo, y la jerarquización asignada a la ciencia y la innovación, en alianzas con otros organismos e instituciones.

Dijo que ya entrenan en suelo dominicano exponentes de varias disciplinas, incluidas voleibol (f), judo, tiro, levantamiento de pesas y triatlón, y anunció que el día 19 llegarán los equipos de polo acuático, llamados a estrenar el accionar competitivo de Cuba en la siguiente jornada.

Hace tres años la cima del ordenamiento por naciones la ocuparon México (145-108-100), Colombia (87-92-65) y Cuba (74-59-63).

El acumulado histórico tiene a Cuba en la cúspide (1925-1020-809), por delante de México (1513-1439-1279) y Venezuela (625-878-10-67).

LA INSCRIPCIÓN DE CUBA EN CIFRAS

Ajedrez (2 hombres, 2 mujeres, 4 total),

Clavados (4-3-7)

Natación (2-2-4)

Natación artística (1-3-4)

Polo acuático (14-14-28)

Atletismo pista/25-23-48)

Atletismo (ruta/0-1-1)

Bádminton (4-4-8)

Baloncesto 3×3 (0-4-4)

Balonmano (14-14-28)

Béisbol (24-0-24)

Boxeo (7-6-13)

Canotaje (6-4-10)

Ciclismo ruta (3-4-7)

Ciclismo pista (1-1-2)

Deportes electrónicos (1-0-1)

Ecuestre salto (1-0-1)

Esgrima (9-9-18)

Fútbol (20-0-20)

Gimnasia artística (5-2-7)

Gimnasia rítmica (0-7-7)

Gimnasia trampolín (2-2-4)

Hockey sobre césped (16-16-32)

Judo (7-7-14)

Karate (6-7-13)

Levantamiento de pesas (6-7-13)

Luchas (12-6-18)

Patinaje velocidad (2-2-4)

Patinaje artístico (2-1-3)

Pentatlón (3-3-6)

Racquetbol (3-3-6)

Remo (7-6-13)

Softbol (15-15-30)

Taekwondo (6-8-14)

Tenis (3-2-5)

Tenis de mesa (4-4-8)

Tiro (12-9-21)

Tiro con arco (4-6-10)

Triatlón (3-2-5)

Velas (6-5-11)

Voleibol (12-12-24)

Voleibol de playa (2-2-4)

Totales: 276-228-504

(Tomado de Cubadebate)