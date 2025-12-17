Los Leñadores defienden el trono

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas se impusieron este miércoles a los Indios de Guantánamo con marcador de 4×2, en un duelo que dio por terminado el calendario regular de la Serie Nacional 64.

El triunfo fue para Yosmel Garcés, quien alcanzó su décima victoria de la temporada sin derrortas, confirmando su condición de líder en la rotación tunera. Garcés trabajó durante siete capítulos con cuatro indiscutibles y dos carreras permitidas, una de ellas sucia.

En el relevo llegó Keniel Ferraz, quien acreditó su quinto juego salvado al retirar a los seis bateadores que enfrentó con un boleto y dos ponches.

Las carreras de Las Tunas llegaron en el segundo y tercer episodio. El equipo se adelantó cuando Yassel Izaguirre se embasó por boleto y, posteriormente, Luis Pérez alcanzó la primera base gracias a un error. Luego, Oberto Coca conectó un doble que puso en ventaja a los tuneros. Coca avanzó a tercera por otro error tras un rodado de Norge Torres y anotó con un elevado de sacrificio de Leonardo Joseph.

En el tercer inning, la cuarta carrera llegó por el décimo cuadrangular de Yudier Rondón.

El mejor a la ofensiva por Las Tunas fue Oberto Coca al batear de 4-2 con un doble y dos carreras impulsadas.

Los tuneros llegaron a 44 victorias con 23 derrotas y se mantienen líderes de la temporada beisbolera cubana.

El equipo tunero regresará al estadio Julio Antonio Mella durante el viernes 19, sábado 20 y domingo 21, donde disputará tres partidos pendientes frente a Ciego de Ávila.