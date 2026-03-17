17 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Cuba

Capital de Cuba incrementa suministro de electricidad

17 de Mar de 2026
, por Redacción Tiempo21
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La Habana.- Las autoridades cubanas confirmaron hoy que La Habana amaneció con el 26,7 por ciento de la ciudad con electricidad y se avanza en el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que sufrió una nueva interrupción total.

Según la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) a las 05:06 hora local se habían logrado importantes avances en el restablecimiento del servicio eléctrico en la ciudad con el restablecimiento de 28 subestaciones.

A esa hora, 75 circuitos de distribución beneficiaban a 230 mil 32 clientes, equivalente a 137,7 megavatios (MW), cifra que representa un 26,7 por ciento de la urbe capitalina y se beneficia a 36 hospitales y dos servicios de agua.

La fuente destaca que se lleva a cabo el restablecimiento de forma gradual, según las condiciones que permita el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

A las 06:59 hora local se encontraba interconectado desde la occidental provincia de Pinar del Río hasta la oriental de Las Tunas.

El Ministerio de Energía y Minas informó que continúa el proceso de restablecimiento del SEN en el país, y que varias unidades generadoras se encuentran en línea.

Figuran entre ellas la Unidad Seis de la Central Termoeléctrica (CTE) de Nuevitas, la Cuatro de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y la Tres de la CTE de Santa Cruz.

En proceso de arranque se encuentran la Unidad Tres de la CTE Céspedes, la Ocho de Mariel y la Antonio Guiteras.

(Prensa Latina)

/mga/

Temas: Empresa Eléctrica de La Habana - sistema electroenergético nacional

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