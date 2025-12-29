Las Tunas celebra a sus mejores ajedrecistas del 2025

Las Tunas.- El año deportivo vibró con su último y más emotivo movimiento. Este 29 de diciembre se celebró en Las Tunas la premiación de los mejores exponentes del ajedrez en el 2025, un encuentro que reunió a los protagonistas de una temporada marcada por la excelencia y el talento.
El título de Mejor Atleta del Año correspondió al Maestro Internacional Michel Alejandro Díaz Pérez, quien culminó la temporada con un destacado tercer lugar en el Torneo Internacional Carlos Torre in Memoriam, reafirmando su condición de referente en el deporte ciencia.
La distinción de Mejor Atleta Femenina fue para Leydi Laura Parra Hidalgo, mientras que el Acontecimiento del Año lo protagonizó el Maestro FIDE Alfredo R. Aguilera Rodríguez, al conquistar el Campeonato del Zonal Oriental de Ajedrez, un triunfo histórico que colocó a Las Tunas en lo más alto del tablero del Oriente.
El reconocimiento como Mejor Atleta Juvenil recayó en Ibrain Fernández Aguilera, joven promesa que logró ubicar a la provincia entre las ocho mejores del Nacional Juvenil Absoluto, confirmando que el futuro del ajedrez tunero está asegurado.
En la categoría Senior, el Maestro Nacional Edilberto Mercantete Rodríguez fue distinguido por sus resultados en torneos de prestigio como el Capablanca In Memoriam, donde en la modalidad Blitz se convirtió en el mejor ubicado de su rango.
El título de Campeón Provincial fue para Adalberto Smith Escalona, mientras que el galardón de Novato del Año lo recibió Eduardo Michel Jiménez Puig, gracias a sus actuaciones en el Capablanca Infantil y los Juegos Nacionales Escolares.
La gala también rindió homenaje a Dagney López Rivas, Lorenzo Simón Batista y Henry Ochoa Suárez, quienes destacaron en la modalidad de Ajedrez para Personas en situación de Discapacidad, demostrando que el talento y la estrategia no conocen límites ni barreras.
Con esta premiación, el ajedrez tunero cerró un año de grandes logros, reafirmando su lugar en el panorama deportivo nacional y proyectando un futuro lleno de promesas y nuevas conquistas.
