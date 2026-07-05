Tuneros en Santo Domingo 2026 (III): Diana Leyva 

Las Tunas.- La historia reciente del pentatlón moderno en Cuba tiene nombre propio: la joven deportista Diana Leyva Dinza.

La atleta tunera, de 24 años, se ha convertido en la principal figura femenina de una disciplina que exige resistencia, técnica y versatilidad en cinco pruebas —esgrima, natación, campo de obstáculos, tiro con láser y carrera—, y que en la Cuba atraviesa una etapa de renovación marcada por la juventud de sus protagonistas.

Leyva acumula resultados que la colocan como referente regional. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 conquistó dos medallas de bronce, una en relevo mixto junto a Juan Pablo Vázquez y otra en relevo femenino con Delmis Pérez.

En los Panamericanos de Santiago de Chile, ese mismo año, alcanzó el noveno lugar en relevo femenino y el decimoséptimo en la prueba individual, mostrando consistencia en un escenario de alto nivel competitivo.

Más recientemente, en el Abierto Panamericano de Buenos Aires 2025, clasificó a la final con 978 puntos, destacando en esgrima y natación.

Su preparación rumbo a Santo Domingo 2026 no ha estado exenta de dificultades: el equipo nacional enfrenta limitaciones materiales, sin piscina ni campo de obstáculos para entrenar. Sin embargo, Leyva ha sabido sobreponerse a esas carencias y hoy carga con la responsabilidad de guiar a una generación joven que busca consolidarse en el panorama internacional.

En un deporte donde la estrategia y la resistencia mental son tan decisivas como la preparación física, Diana Leyva representa la resiliencia de los atletas cubanos.

Su liderazgo, forjado en competencias internacionales y en la superación de obstáculos cotidianos, la convierte en símbolo de una disciplina que aspira a mantener protagonismo regional y a proyectarse hacia horizontes más amplios.

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