Culmina en Colombia curso escolar 2025 – 2026

Colombia, Las Tunas.- Cada logro no ha de medirse solamente por cifras, en por ciento o en documentos actualizados, esos se miden además, por la consagración, entrega y tenacidad de las mujeres y hombres de la educación.

Así trascendió en el acto municipal de fin del curso escolar 2025 – 2026 desarrollado en el municipio de Colombia.

Destacados docentes de todos los niveles de enseñanza, jubilados reincorporados al sector, y directivos de las instituciones educativas, se hicieron presentes en el teatro del politécnico «Flores Betancourt» que acogió este momento de resumen de todo un año.

La ceremonia permitió la graduación de catorce nuevos docentes, provenientes de la escuela pedagógica «Rita Longa» de Las Tunas, los que recibieron sus títulos de manos de sus familiares, quienes apoyarán apartir de septiembre el proceso docente educativo en diversas enseñanzas.

La clausura del curso escolar en este sureño territorio, permitió reconocer a docentes con resultados en eventos científicos, en la calidad de la clase, y otros que se desarrollan y vinculan a educandos.

Momento especial fue la entrega de la Medalla de Hazaña Laboral a los docentes con una amplia trayectoria en el sector: a Bárbara Silvera Rosabal y Yuladys Díaz Urgelles, los que recibieron tan importante galardón de las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

La directora general municipal Yuladys Díaz Urgelles, resaltó los principales resultados del sector en el curso que recién termina, donde se destaca la entrega y valía de cada uno del personal docente y no docente, que supieron crecerse apesar de las dificultades, pero que de igual manera asumirán los retos en el venidero período lectivo.

Educar solo se hace bien, quien lo hace profundamente desde el corazón, esos son los educadores colombianos, quiénes se enfrentaron a cualquier adversidad y fueron lo mejor de sí, por la educación integral de niños, adolescentes y jóvenes.

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