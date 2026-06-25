Estudiantes de las ciencias médicas de Las Tunas, por una universidad promotora de salud

Estudiantes de las ciencias médicas de Las Tunas, por una universidad promotora de salud

Las Tunas.- Más de medio centenar de estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas inscribieron sus ponencias en el Taller Virtual «La FEU por una Universidad Saludable», que se desarrollará de manera virtual el 26 de junio próximo.

En esta ocasión el programa de este certamen, contribuirá y potenciará desde la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) el papel rector de la casa de altos estudios en la identificación de los principales problemas de salud que afectan a la comunidad como parte de la educación en el trabajo.

El coordinador del Taller Alejandro Santiesteban Hechavarría, estudiante de la carrera de Medicina precisó que «la idea surge de la convicción de que la organización tiene un papel fundamental en la construcción de la Universidad como centro más saludable, pues como educandos no podemos limitar la labor al ámbito académico.

«También debemos promover estilos de vida saludable, identificar las problemáticas que afectan a cada compañero y participar activamente en la búsqueda de soluciones, por ello aspiramos a generar reflexión, intercambios de experiencias y propuestas concretas que contribuyan al bienestar de los universitarios.

«Más que un Taller queremos que sea un punto de partida para acciones sostenidas de promoción de salud lideradas por los propios estudiantes en formación», acotó Santiesteban Hechavarría.

Para Rachel Laffita, alumna de quinto año de Medicina, considera el evento como una excelente iniciativa, «permitirá analizar que afecta a la vida universitaria y, por tanto, proponer soluciones desde la propia FEU, además fomentará la participación, el trabajo colectivo y la responsabilidad como futuros profesionales de la salud en la promoción de estilos de vida más saludables.

«Me parece será una oportunidad para que cada participante no solo identifique dificultades, sino que se convierta en protagonista de los cambios que necesita la Universidad», puntualizó.

La FEU de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas la integran más de dos mil jóvenes, reconocidos en las 14 áreas de salud de la provincia de Las Tunas, por su activismo desde las Cátedras Honoríficas y los proyectos concebidos dentro del mecanismo articulado por la Red Juvenil Comunitaria.

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