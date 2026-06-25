Festivales deportivos escolares: la base del alto rendimiento se activa en Las Tunas

Las Tunas.- El próximo 28 de junio comenzarán en todo el país los Festivales Deportivos Escolares Nacionales, una iniciativa que se extenderá hasta el 15 de julio y que busca mantener activa la base competitiva de las categorías pioneriles, escolares y juveniles.

Estos festivales llegan como alternativa ante la imposibilidad de celebrar los 61 Juegos Escolares Nacionales de alto rendimiento, reforzando el carácter formativo y educativo del movimiento deportivo de base y se convierten en el eje del verano cubano.

Aunque no se realizarán competiciones provinciales ni de alto rendimiento, los festivales tendrán un papel esencial en el desarrollo de la presente etapa estival con la integración de las familias a los espacios competitivos.

En Las Tunas, la inauguración oficial tendrá lugar este domingo a las 9 de la mañana en el Parque Temático (sede de la Jornada Cucalambeana), con la participación de unos 3500 atletas distribuidos en 28 deportes.

En cada municipio se realizarán actos inaugurales y de clausura, acompañado de desfiles que reflejen las actividades fundamentales y los colores distintivos del evento.

Unos 13 mil estudiantes atletas están convocados en las diferentes disciplinas en las comunidades. La idea es que todos puedan participar sin restricciones, fortaleciendo la pirámide del alto rendimiento desde sus cimientos. La celebración también estará dedicada a homenajear el deporte en Cuba y rendir tributo al Centenario del Comandante del Jefe Fidel Castro.

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