Abogan en las Tunas por la sistematicidad en la adherencia al tratamiento ante los cuidados del VIH

Abogan en las Tunas por la sistematicidad en la adherencia al tratamiento ante los cuidados del VIH

Las Tunas.- Gestores de derechos, educadores pares e integrantes de la Red Cuba+, junto a profesionales del sector sanitario se dieron cita en un Taller de Formación de Gestores de Adherencia para el tratamiento antirretroviral, como parte de las estrategias de prevención y control de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y los objetivos de la Agenda 2030, para erradicar esta enfermedad.

Tras una actualización del estado epidemiológico de la enfermedad, los presentes valoraron la trascendencia de la red de apoyo a las poblaciones claves, la dispensarización por conductas sexuales de riesgos, la educación y prevención para disminuir los debuts clínicos de esta patología, que puede convertirse en preventiva si se consolida la adherencia al tratamiento y el acceso a servicios y espacios amigables.

En la cita, que resultó un espacio para organizar y generalizar acciones en pos de mejorar la adherencia al tratamiento ante el VIH, el doctor Aldo Cortés González, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, convocó a la colaboración multisectorial, «debemos laborar con adolescentes y jóvenes, considerados poblaciones vulnerables por el débil reconocimiento de riesgo ante este fenómeno, las conductas sexuales desprotegidas y la experimentación como parte de su desarrollo».

Añadió que «es necesario ofrecer y poner al alcance toda la información que facilite la educación de las distintas poblaciones, pero también ser transmisores de la experiencia».

Por su parte, la educadora provincial de ITS/VIH/SIDA y Hepatitis, Elena del Carmen González Rey, precisó que desde el inicio esta epidemia se concentra en el sexo masculino y el mayor por ciento en hombres que tienen sexo con otros hombres, en tanto reflexionó «estamos siempre en riesgo, nunca pensamos en el VIH, no se busca información al respecto y tristemente se llega a un diagnóstico tardío, pudiendo ser una enfermedad preventiva con los recursos y pruebas disponibles».

El coordinador provincial de la Red Cuba+, Edel Luis Tellez Milanés, denotó la oportunidad que como educadores pares tienen para trabajar la prevención combinada con personas sanas y positivas, «es vital consolidar una red de apoyo junto al equipo técnico, la enfermera encuestadora, los servicios de farmacia y los promotores de adherencia, a fin de fomentar el derecho a la salud como inclusivo y en defensa de quienes viven en carne propia la fortaleza del virus».

Durante el Taller el especialista de Primer Grado en Psicología, Raidel Bejerano Balmaceda, coordinador de la Red de Jóvenes y Adolescentes por la Vida, significó la inserción de quienes gerencian programas a fin de intervenir y evitar que las personas tengan un alto deterioro de la salud, así como la identificación del estadío precoz de esta enfermedad y los esfuerzos del país por estudiar la comunidad de mayor riesgo.

Subrayó que «están dispuestos el acceso a la consejería, los servicios de gestores de derechos y el especializado y gratuito de la PrEP, este último con alto impacto en la protección y efectividad a las poblaciones claves y las personas que se sienten expuestas ante el VIH para reducir las barreras de género, de estigma y discriminación que afectan el acceso a la respuesta integral contra este virus y otras infecciones de transmisión sexual».

Como parte del encuentro, los participantes dialogaron entorno a los efectos de la adherencia a partir de la sistematicidad del quehacer asistencial, mientras avezados profesionales del sector explicaron las garantías de los estudios altamente costosos que garantiza el país, y ahondaron en las coinfecciones y las enfermedades oportunistas que deterioran la calidad de vida.

Al cierre del Taller, como reflexión general, destacó que en el caso del VIH resulta esencial la adherencia al tratamiento de las personas diagnosticadas, las estrategias de prevención y la adopción de hábitos saludables.

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