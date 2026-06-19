«La voz del Faro» celebra 23 años de creada

Manatí, Las Tunas.- Raisa Soriano Rodríguez lleva 12 años en la emisora Radio Manatí, cuatro de estos como directora. Ella nunca antes pensó que trabajaría en un medio de prensa, pues provenía de otros sectores, pero –un buen día- se le dio la oportunidad y “se arriesgó”…

“Radio Manatí ha significado mucho en mi vida. He aprendido de todo un poco, he adquirido una preparación integral”, confiesa quien fuera anteriormente jefa de programación e informativo de la entidad. Según ella, poner todo el empeño en las labores es una de las claves de trabajo para Radio Manatí. Asimismo, destaca entre los rasgos que distinguen a “La Voz del Faro” (como dice su slogan) escuchar siempre al pueblo, y viceversa.

“Tenemos una audiencia grande, fiel a la parrilla de programación y que tributa informaciones para mejorar la calidad de nuestro trabajo diario”, afirma. Sencillamente, reflejar la cotidianidad de ese municipio deviene derrotero de su quehacer, misión que cumplen a través de 35 programas, 7 informativos y el resto, variados.

“Contamos con una revista ampliada, de lunes a sábado. Tenemos un noticiero estelar que sale todos los días por la tarde, y un resumen semanal que se emite los domingos. Entre los programas que se destacan figura el Noticiero Deportivo, que se transmite los sábados, así como En línea, La movida.com, y otros. Algunos tienen hasta su club de oyentes. Están también Musical para todos, Crisol de la vida, Corrido azteca…”, informa.

La directiva aclara que siempre priorizan las demandas de los públicos y resultados en citas como festivales así lo demuestran. Además, “nos han reconocido autoridades del territorio porque, en todo lo importante que pase aquí, estamos nosotros”, añade.

Ante las dificultades por las que atraviesa el país, Radio Manatí se crece para defender, a pesar de todo, su objeto social. “Estamos a la par de las necesidades del pueblo, llevándole la información necesaria. Eso siempre se agradece”, apunta.

Los latidos del día a día manatiense marcan las rutinas de esta emisora, como debe ser. Y todo ello gracias a un colectivo que, no exento de carencias e imperfecciones, se multiplica ante los desafíos desde la constancia y entrega.

“A este aniversario llegamos con mucha alegría y compromiso por seguir haciendo radio. En nuestras iniciativas por estos días no falta, por supuesto, la honra a los fundadores y el estímulo a la nueva hornada”, significa.

Inaugurada el 19 de junio del 2003, Radio Manatí ha dejado huellas en la cotidianidad de la norteña comarca, sabiéndose un colectivo perfectible, pero siempre necesario. Felices 23 añitos para “La Voz del Faro”.

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